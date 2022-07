Inizia il cammino dell'Italia agli Europei femminili e l'inizio ha un coefficiente di difficoltà altissimo. Alle 21 le Azzurre di Milena Bertolini scendono in campo all'Aessal New York Stadium di Rotherham contro la Francia, terza nel ranking mondiale e imbattuta nelle qualificazioni (7 vittorie, 1 pareggio).



STATISTICHE - La Francia è a caccia del suo primo grande titolo ed è in una buona condizione, 14 vittorie consecutive contro altre Nazionali. Les Bleus, inoltre, hanno vinto la loro partita d'apertura negli ultimi quattro Europei, tre di quelle vittorie con il risultato di 3-1, di cui una contro l'Italia ad Euro 2005. Il bilancio contro la Francia è contro le Azzurre, che non hanno vinto nessuno degli ultimi quattro scontri perdendone tre. A differenza delle transalpine, inoltre, l'Italia ha vinto la partita di apertora solo in una delle ultime quattro edizioni degli Europei (1 pareggio, 2 sconfitte). La Nazionale di Bertolini, 14ª nel ranking FIFA, ha avuto tuttavia un buon cammino nelle qualificazioni: 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Francia-Italia.



FORMAZIONI UFFICIALI



Francia (4-3-3): Peyraud-Magnin; Perisset, Karchaoui, Renard, Tounkara, Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, D. Cascarino.



Italia (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Galli, Giugliano, Caruso; Bergamaschi, Girelli, Bonansea.