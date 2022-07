La batosta all'esordio ha fatto precipitare la quota per l'Italia campione d'Europa: partite da 20 e salite a 33 dopo i primi risultati degli altri gironi, ora le azzurre sono a 100. La sconfitta contro la Germania ha aumentato la quota della Spagna (ora 6,50), mentre in testa a 4,00 ci sono Inghilterra e Francia. L'Italia, però, resta comunque la seconda favorita del Gruppo D per la qualificazione ai quarti di finale, a 2,10 dietro la Francia ingiocabile a 1,01.