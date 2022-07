Dimenticare la batosta con la Francia all'esordio e ripartire subito. L'Italia torna in campo per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei femminili, alle 18 le Azzurre affrontano a Manchester l'Islanda, reduce dal pareggio con il Belgio.



Bertolini prepara cambi rispetto all'undici anti-Francia ed è pronta a lanciare dal 1' la coppia Giacinti-Piemonte. Cambi anche a centrocampo, con Simonetti e Rosucci verso la titolarità.



Italia-Islanda - h. 18.00 (in tv: Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Sport Football).



PROBABILI FORMAZIONI



Italia (4-4-2): Giuliani; Di Guglielmo, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Rosucci, Simonetti, Bonansea; Piemonte, Giacinti. Ct: Bertolini.



Islanda (4-3-3): S. Sigurdardottir; Atladottir, Viggosdottir, Arnardottir, Gisladottir; Brynjarsdottir, Gunnarsdottir, G. Jonsdottir; Vilhjalmsdottir, Thorvaldsdottir, S. Jonsdottir. Ct: Halldorsson.