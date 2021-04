Ryan Giggs non guiderà la nazionale gallese ai prossimi campionati Europei. Arrestato a novembre per presunti atti di violenza contro la sua compagna, l'ex Manchester United è stato incriminato e dovrà comparire in processo per rispondere davanti ai giudici il prossimo 28 aprile. In un comunicato ufficiale, la Federcalcio gallese ha comunicato che il CT ad interim sarà Robert Page, che aveva già sostituito Giggs nelle ultime partite: "La Federcalcio gallese ha preso atto della decisione del Crown Prosecution Service (Istituzione dei Pubblici Ministeri del Regno Unito, ndr) di procedere con le accuse contro Ryan Giggs. Alla luce di questa decisione, possiamo confermare che Robert Page assumerà il ruolo di CT della squadra nazionale maschile per EURO 2020 e sarà assistito da Albert Stuivenberg".