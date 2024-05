Europei, i convocati della Spagna: ci sono i 2007 Cubarsì e Yamal, si rivede Pedri

ha comunicato ufficialmenteche per le Furie Rosse iniziano il prossimo 15 giugno contro la Croazia, per proseguire il 20 contro l’Italia di Luciano Spalletti e il 24 con l’Albania, per quanto concerna la fase a gironi.Tra le scelte di de la FuenteTra i difensori strappa la convocazione un veterano come Jesus Navas, mentre a guidare il centrocampo non mancherà la stella del Manchester City Rodri. Come centravanti nella prima lista spagnola Alvaro Morata e Joselu, mattatore in Champions League col Real Madrid.Ecco l’elenco al gran completo, dal quale dovranno essere scartati almeno quattro giocatori:: Alex Remiro (Real Sociedad), David Raya (Arsenal), Unai Simòn (Athletic Bilbao): Nacho (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Aymetic Laporte (Al-Nassr), Robin Le Normand (Real Sociedad), Pau Cubarsì (Barcellona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Jesùs Navas (Siviglia), Marc Cucurella (Chelsea).Marcos Llorente (Atletico Madrid), Mikel Marino (Real Sociedad), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Villarreal), Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Pedri (Barcellona), Aleix Garcia (Girona), Fermìn Lopez (Barcellona).: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (RB Lipsia), Joselu (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcellona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcellona), Ayoze Perez (Betis Siviglia).