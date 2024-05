Europei, i pre-convocati della Croazia: ci sono Pongracic, Erlic, Vlasic e Pasalic, spazio a due ex Inter e a un ex Juve

, che prendono il via il 14 giugno. Guidati ancora una volta dallo storico capitano, i vice-campioni del mondo del 2018 e terzi nell'ultimo Mondiale, puntano nuovamente su altri grandi “vecchi” come Domagoj Vida nel reparto difensivo e gli ex Intera centrocampo. Per quanto concerne gli “italiani”, Dalic ha inserito questa pre-lista - che dovrà essere confermato o cambiata entro il 7 giugno - il difensore del Lecce, il centrale del Sassuolo, il centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic e quello del Torino Nikola Vlasic. In attacco spazio tra gli altri all’ex Juventus Marko Pjaca.Questa la lista al completo:Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Nediljko Labrovic.: Domagoj Vida, Josip Juranovic, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Martin Erlic, Marin Pongracic.: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Ivanusek, Luka Sucic, Martin Baturina.: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Marko Pjaca, Ante Budimir, Marco Pasalic.La Croazia è inserita nel gruppo B, quello dell'Italia: dopo l'esordio contro la Spagna del 15 giugno, Modric e compagni sfideranno l'Albania il 19 e chiuderanno contro gli Azzurri di Spalletti il 24.