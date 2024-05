Europei, i pre-convocati della Slovenia: torna Ilicic dopo 3 anni! C'è Sesko, ok Bijol e Lovric. Quanti ex Serie A

Laha reso noto l'elenco dei pre-convocati per la spedizione a Euro 2024 in Germania: questa la lista dei nomi scelti dal ct Kek.Salta subito all'occhioproprio lui, l'ex centrocampista offensivo di Palermo, Fiorentina e Atalanta, che dopo il buio della depressione ha ritrovato il campo e alcuni dei suoi colpi migliori con la maglia del, di cui è l'unico rappresentante in lista. La sua ultima partita con la Slovenia risale tutt'oggi al 14 novembre 2021 e ad un 2-1 contro Cipro, qualificazioni ai Mondiali del 2022. 8 gol e 11 assist in campionato, numeri che gli sono valsi la chiamata.

Ci sono il difensore e il centrocampista dell'Udinese, così come alcune vecchie conoscenze del nostro campionato:(ex Atalanta, oggi al Sudtirol), Belec (ex Inter, Carpi, Benevento, Sampdoria, Salernitana),(ex Primavera Fiorentina, oggi al Pisa),(ex Empoli e Genoa),(ex Empoli, oggi alla Sampdoria). E c'è un giocatore che potrebbe esserne protagonista in futuro, quel Benjamindel Lipsiache piace tanto al Milan.: Oblak, Belec, Vekic, Vidovsek.

: Balkovec, Bijol, Blazic, Brekalo, Drkusic, Janza, Karnicnik, Stojanovic, Zaletel.: Elsnik, Gnezda Cerin, Gorenc Stankovic, Horvat, Kurtic, Lovric, Verbic, Zajc, Zeljkovic, Zugelj: Celar, Ilicic, Mlakar, Sesko, Sporar, Vipotnik, Zahovic.