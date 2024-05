Europei, i pre-convocati dell'Austria: Alaba non ce la fa, Rangnick chiama Arnautovic e Posch

Il ct dell'Ralf Rangnick ha diffuso la lista dei 29 pre-convocati per gli Europei di quest'estate in Germania:Non ce la fa David Alaba, rientrato da poco dalla rottura del crociato patita in autunno; il difensore del Real Madrid, evidentemente, non è ancora nelle condizioni di giocare a livelli così alti.

Chiamata per il difensore del Bologna Stefan Posch, fresco di qualificazione in Champions League con gli emiliani, e per l'attaccante dell'Inter Marko Arnautovic, che ha vinto lo Scudetto con i nerazzurri da comprimario.Presenti le stelle della Bundesliga tedesca, il campionato top più vicino: i centrocampisti Sabitzer del Borussia Dortmund, Baumgartner del Lipsia e Laimer del Bayern Monaco, l'attaccante del Friburgo Gregoritsch. C'è anche Kevin Danso del Lens, che nell'estate 2023 ha preferito non accettare la corte del Napoli.

: Niklas Hedl (Rapid Vienna), Tobias Lawal (LASK), Heinz Lindner (Union St. Gilloise), Patrick Pentz (Bröndby): Flavius ​​​​Daniliuc (Salisburgo), Kevin Danso (Lens), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Friburgo), Philipp Mwene (Mainz) Stefan Posch (Bologna), Leopold Querfeld (Rapid), Gernot Trauner (Feyenoord), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach): Christoph Baumgartner (Lipsia), Thierno Ballo (WAC), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Marco Grüll (Rapid), Florian Kainz (Colonia), Konrad Laimer (Bayern Monaco), Alexander Prass (Sturm Graz), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Brema) , Nicolas Seiwald (Lipsia), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

: Marko Arnautovic (Inter), Maximilian Entrup (Hartberg), Michael Gregoritsch (Friburgo), Matthias Seidl (Rapid), Andreas Weimann (West Bromwich Albion)