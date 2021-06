E' un'Italia che fa sognare quella che ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020, contro l'Austria, dall'alto di tre vittorie in altrettante partite e che ha regalato momenti di calcio di alto livello. L'obiettivo minimo fissato dalla FIGC è il raggiungimento dei quarti di finale e, come rivela Il Corriere della Sera, il premio per questo traguardo è stato fissato in 30.000 euro per ogni calciatore.



Il rischio concreto di affrontare il Belgio di Lukaku e De Bruyne nella prima "vera" sfida di questo Europeo è concreto, ma la Federazione ha comunque stabilito i bonus nel caso in cui i ragazzi di Mancini facessero ulteriore strada: 150.000 a testa in caso per la semifinale, 200.000 euro per la finale.