L'11 giugno, alle 21, allo Stadio Olimpico, partiranno gli Europei, con l'Italia che sfida la Turchia di Hakan Calhanoglu, due delle squadre che valgono di più dell'intera competizione iridata. Barella campione d'Italia, Jorginho campione d'Europa, Chiesa tra i più positivi della Juve alla sua prima Champions: gli Azzurri che valgono tanto ci sono, agli ordini di Mancini, ma insieme non arrivano nella top 5.



Romelu Lukaku, Eden Hazard e Kevin De Bruyne nel Belgio, Kilyan Mbappé, Ngolo Kanté, Antoine Griezmann e Karim Benzema nella Francia, Kane, Sterling e gli altri nell'Inghilterra, le stelle pronte a scendere in campo, in giro per l'Europa, sono tante, tantissime. Come tanti, tantissimi, sono gli occhi degli osservatori di mercato, pronti a sfruttare eventuali sfoghi e opportunità di mercato. Partendo da qui, dall'inizio di una competizione attesa come non mai, la classifica di CM di questa settimana è dedicata alle 10 rose che valgono di più degli Europei (dati transfermarkt).





10. Turchia: 325 milioni di euro.