E' deluso Angelo Ogbonna, escluso dalla lista dei convocati dell'Italia per il prossimo Europeo, a dispetto di una stagione vissuta da protagonista con la maglia del West Ham. "Sono stupito e amareggiato. Forse Mancini non ha tenuto in considerazione il campionato del West Ham, ma abbiamo lottato fino all'ultimo con il Chelsea di Jorginho e Palmieri, che ha dimostrato di non essere una squadra qualunque. Nello sport la meritocrazia deve prevalere e stavolta secondo me non ha prevalso", ha dichiarato a Il Corriere della Sera l'ex difensore di Torino e Juventus.



Sulla grande annata disputata in Premier League: "E' stata quella migliore a livello personale: dopo i 30 anni, un difensore entra nella piena maturità e legge la partita diversamente".