Ultima giorno di ottavi di finale a Euro 2020. Si parte alle 18 con i padroni di casa dell'Inghilterra che a Wembley affrontano la Germania, in una sfida dal sapore storico. Gli uomini di Southgate, pur senza brillare, hanno vinto il girone con tre vittore in tre partite, i tedeschi hanno strappato il passo per la fase a eliminazione diretta grazie al pareggio contro l'Ungheria. Alle 21 tocca alla Svezia continuare il sogno europeo contro l'Ucraina di Shevchenko e Malinovskyi.



Londra, ore 18

Inghilterra-Germania

tv: Sky Sport Football



Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Foden, Kane, Sterling.



Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz.





Glasgow, ore 21

Svezia-Ucraina

tv: Rai Uno, Sky Sport Uno



Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak.



Ucraina (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.