Chi raggiungerà Italia e Danimarca ai quarti di finale degli Europei 2020? Scendono in campo oggi altri due ottavi di finale il primo Olanda-Repubblica Ceca andrà in scena a partire dalle 18 alla Puskas Arena di Budapest in Ungheria, mentre l'attesissimo big match da cui uscirà la rivale dell'Italia ai quarti fra Belgio e Portogallo vedrà il fischio d'inizio a partire dalle 21 all'Estadio de la Cartuja di Siviglia.



DOVE VEDERLE IN TV - La sfida fra Olanda e Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251). Belgio-Portogallo, invece, sarà visibile non solo su Sky sempre sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251), ma anche in chiaro sulla Rai che la trasmetterà su Rai 1 e Rai 1 Hd.



PROBABILI FORMAZIONI

Olanda (3-5-2): Stekelenburg; de Ligt, de Vrij, Blind; Dumfries, de Roon, F. de Jong, Wijnaldum, van Aanholt; Malen, Depay.

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick.



Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Renato Sanches, Danilo, Joao Moutinho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.​