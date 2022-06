Sarà una finale inedita a questi livelli a decidere la squadra che si laureerà campione d'Europa U19. L'Inghilterra che ha eliminato l'Italia si troverà infatti di fronte Israele, vincitore a sorpresa della semifinale con la Francia. Favoriti per il torneo, i transalpini hanno ceduto 2-1 e visto così svanire il passaggio in finale. Un autorete di Toure e il raddoppio di Kancepolsky hanno portato al trionfo Israele. A nulla è valso il gol di Virginius. Inghilterra e Israele si erano già affrontate nel girone con gli inglesi che hanno prevalso per 1-0. Ora si ritroveranno nell'ultima gara che si giocherà il 1° luglio alle 20 a Trnava.