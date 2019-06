Succede di tutto tra Inghilterra e Francia nel gruppo C degli Europei Under 21: 1-2 ricco di emozioni e colpi di scena. I transalpini sbagliano un rigore nel primo tempo con Dembele poi, a inizio ripresa, vanno sotto per la magia di Foden. Choudhury si fa espellere e lascia in dieci gli inglesi, Aouar ha la possibilità di pareggiare dal dischetto ma spara sul palo per il secondo penalty fallito dalla Francia. Che tuttavia sfrutta la superiorità e trova la rimonta nei minuti finali: Ikoné pareggia i conti e al 95' l'autogol di Wan-Bissaka condanna l'Inghilterra e consegna la vittoria alla Francia.



Inghilterra-Francia 1-2

9' st Foden (I), 44' st Ikoné (F), 45+4' st autogol Wan-Bissaka (F).