Si sono incontrate l'ultima volta cinque anni fa, proprio agli Europei Under 21, e quella volta la Germania travolse la Romania per 8-0. Anche stavolta, secondo gli analisti, sono i tedeschi ad avere la partita in pugno: nella semifinale di domani al Dall'Ara la Germania vola a 1,45 sul tabellone Microgame, contro il 5,85 di Radoi e i suoi, rivelazione del gruppo C. Entrambe fin qui hanno pareggiato una volta e stavolta la «X» che porterebbe ai supplementari si gioca a 4,50. Luca Waldschmidt si prende la scena nelle scommesse sui marcatori: il gol dell'attaccante tedesco, capocannoniere con 5 reti, si gioca a 2,05, tra i rumeni spiccano George Puscas a 3,00 e Florinel Coman, grande protagonista del 4-2 contro l'Inghilterra, offerto a 4,75. Sarà una semifinale da Over secondo i quotisti, che danno a 1,63 l'Over (almeno tre reti complessive) e a 2,60 l'Over 3,5 (dalle quattro marcature in su). Buone anche le possibilità che entrambe le squadre vadano a segno, con il Goal a 1,75.