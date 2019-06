Senza l’Italia, eliminata nella fase a gironi, ora è la Germania la nazionale favorita per la vittoria dell’Europeo Under 21. Grande equilibrio tra le semifinaliste sulla lavagna Betaland, ma i tedeschi sono un filo avanti rispetto alle altre pretendenti e si giocano a 3,00, si legge in una nota. La Spagna dopo il ko all’esordio con l’Italia ha mostrato il proprio valore vincendo il girone A ed ora si gioca campione a 3,25. Vicina la Francia a 3,75, mentre la Romania è staccata a 7,00.