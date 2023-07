Gli Europei Under 21 viaggiano spediti e domani sono in programma le semifinali. Il campo ha decretato che i Gironi B e C della manifestazione sono quelli dominanti visto che le quattro migliori del torneo provengono da lì. Le prime due formazioni a scendere in campo sono Inghilterra e Israele, la grande sorpresa della manifestazione, che si ritrovano dopo la sfida di qualche giorno fa terminata 2-0 in favore dei giovani leoni britannici. La nazionale di Lee Carsley, per gli esperti, parte favoritissima a 1,37 rispetto al 9,00 degli israeliani con il pareggio offerto a 4,75. Stessa quota per la sfida che si prolunga ai supplementari mentre si sale a 9,00 per una soluzione ai calci di rigore. Inghilterra nettamente avanti anche per il passaggio turno: 1,15 contro il 5,50 di Gloukh e compagni. L’Under, a 1,80, si fa preferire all’Over, 1,90, perché entrambe le formazioni hanno fatto registrare solo questo esito in tutta la manifestazione. L’Inghilterra finora non ha subito neanche un gol in tutto il torneo: Trafford che realizza un altro clean sheet si gioca a 1,67. Tanti sognano di essere protagonisti in sfide del genere: Anthony Gordon, già in gol nel girone contro Israele, è dato a 2,75 mentre Oscar Gloukh, talentuoso numero 10 biancoblu, nel tabellino dei marcatori è in quota a 6,00. In serata Spagna e Ucraina si sfidano per il secondo posto in finale. Gli esperti vedono le giovani Furie Rosse favorite a 1,70 rispetto al 4,75 per gli ucraini mentre si scende a 4,00 per il pareggio. I supplementari si giocano alla stessa quota mentre i rigori sono offerti a 7,50. Passaggio turno sempre di marca iberica, 1,30 contro il 3,50 degli eredi di Shevchenko. Ci si attende una sfida emozionante e ricca di reti, come il 2-2 del girone, tanto che la Combo Goal + Over 2,5 è offerta a 1,95. Una rete da fuori area è data a 3,50 mentre si scende fino a 3,00 per un intervento del VAR. La Spagna, ancora una volta, si affida al suo capitano Abel Ruiz a segno a 2,25 mentre la difesa iberica dovrà prestare molta attenzione a Georgiy Sudakov, capocannoniere dell’Europeo con tre reti: un’altra marcatura dell’attaccante dello Shakhtar pagherebbe 5 volte la posta.