Ci siamo: si avvicina sempre di più la sfida di questa sera tra Italia e Belgio, valevole per l'ultimo turno della fase a gironi dell'Europeo Under 21. Allo stadio 'Città del Tricolore' di Reggio Emilia, gli Azzurrini di Gigi Di Biagio devono conquistare il primo posto. Per farlo,. Non saranno del match: se il centrocampista della Roma avrebbe comunque saltato l'appuntamento per squalifica, l'attaccante della Juve resterà in panchina dopo essere arrivato in ritardo alla riunione tecnica. Di seguito, le ultime da Reggio Emilia con i nostri inviati,