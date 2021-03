Dopo i pareggi contro la Repubblica Ceca e la Spagna, l'Italia Under 21 si gioca l'accesso ai quarti di finale dell'Europeo di categoria nell'ultimo match contro la Slovenia. Gli azzurri di Nicolato devono vincere per avere la certezza di arrivare almeno secondi nel proprio girone, ma potrebbe bastare anche un pareggio in caso di successo della Spagna contro la Repubblica Ceca. Senza gli squalificati Tonali, Scamacca, Rovella e Del Prato l'Italia martedì 30 marzo alle 21.00 sarà comunque favorita contro la Slovenia. Sulla lavagna scommesse il segno «1» a favore degli azzurri è in lavagna a quota 1,55, contro il pareggio a 3,65 e il «2» a 5,75. Nell'altra sfida del girone, Spagna-Repubblica Ceca, gli iberici sono avanti a quota 1,58. Senza Scamacca, Cutrone è chiamato a trascinare la squadra: il gol dell'azzurro è bancato a quota 2,50 sulla lavagna marcatori.