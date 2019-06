Non è bastata, all'Italia, la vittoria di ieri contro il Belgio: il 3-1 di Reggio Emilia, infatti, condanna gli azzurri a sperare di qualificarsi come miglior seconda. A vincere il girone è la Spagna, vittoriosa per 5-0 sulla Polonia.



SERATA DI SORRISI, MA DOMANI... - Per gli Azzurri, però, una piccola speranza c'è ancora: la serata, infatti, regala il successo (2-0) della Danimarca, che vince dunque con meno di tre gol di scarto e rimane sotto l'Italia nella differenza reti. A Udine, invece, Austria e Germania non si fanno male: l'1-1 della 'Dacia Arena' elimina gli austriaci e qualifica i tedeschi. Il rischio maggiore, però, arriva dalla gara di domani sera: un eventuale pareggio tra Romania e Francia, infatti, permetterebbe ad entrambe le nazionali di qualificarsi alle semifinali. Per accedere alle semifinali, l'Italia deve sperare nella vittoria della Romania o nel successo della Francia con tre o più gol di scarto.



AUSTRIA GERMANIA 1-1



90' Fischio finale!



46' Al via il secondo tempo!



45' Termina il primo tempo



24' GOL dell'Austria: pareggia Danso su rigore



14' GOL della Germania: rete di Waldschmidt



1' Si parte!



DANIMARCA-SERBIA 2-0



90' Fischio finale!



57' GOL della Danimarca, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.



51' GOL della Danimarca: Rasmussen in rete.



46' Al via il secondo tempo!



45' Termina qui il primo tempo



21' GOL della Danimarca con Bruun Larsen.



1' Si parte!