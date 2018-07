Il Mondiale di Russia si è concluso da neanche 24 ore e il calcio giocato continua a farla da padrone. Questo pomeriggio a Vaasa, in Finlandia, prenderà infatti il via lche vedrà impegnata, fra le altre, ancheUnder 19 allenata da). E proprio l'Italia con i parietà della Finlandia darà il via all'evento nel match inaugurale in programma alle 19 (ora italiana).- Inseriti nel girone A con i padroni di casa della, con lae il, gli Azzurrini vanno alla caccia del titolo soltanto sfiorato due anni fa dalla Nazionale di Vanoli, quella di Meret, Barella e Locatelli e battuta in finale 4-0 dalla Francia di Mbappè. Un titolo, quello di Campioni d'Europa Under 19 conquistato dall'Italia soltanto una volta, nel 2003 in Lichtenstein dalla selezione allenata da Paolo Berrettini e con Pazzini in campo., inserite nel gruppo B con Turchia e UcrainaUn'Italia che dovrà fare a meno di due perni difensivi importanti come Buongiorno (Torino) e Bastoni (passato dall'Atalanta all'Inter) ma che è incentrata su un gruppo, quello dei '99 a cui Nicolato ha saputo aggregare alcuni promettentissimi 2000. E' il caso del portiere del Milan Alessandro(quest'anno alla Ternana) e alla punta della Juventus (quest'anno al Verona) Moise Bioty. Ed è il caso di Sandroprotagonista in Serie B con il Brescia. Ma anche, eper un gruppo con grandi prospettive e talento. Le difficoltà? L'Italia affronterà nazionali il cui campionato è già iniziato (Finlandia e Norvegia) e si troverà a giocare in un clima lontano da quello del nostro paese su stadi in totale campo sintetico.