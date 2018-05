Si sono tenuti oggi in Finlandia i sorteggi dei gironi della fase finale degli Europei Under 19 che prenderanno il via il 16 luglio. Anche l'Italia era fra le squadre qualificate e l'urna ha riservato agli Azzurrini di Paolo Nicolato un girone con i padroni di casa della Finlandia, l'ostica e fisica Norvegia e soprattutto il Portogallo che, con i ragazzi che oggi compongono l'Under 19, vinse l'Europeo Under 17 dle 2016.



I GRUPPI

Gruppo A: Finlandia, Portogallo, Norvegia, Italia

Gruppo B: Turchia, Ucraina, Francia, Inghilterra





IL CALENDARIO

Gruppo A: primo turno il 16 luglio, seconda gara il 19 luglio e terza partita il 22 luglio

Gruppo A: primo turno il 17 luglio, seconda gara il 20 luglio e terza partita il 23 luglio

​Semifinali: 26 Luglio

Finale: 29 Luglio



MONDIALE UNDER 20 - Il torneo garantirà anche l'accesso al Mondiale Under 20 che si disputerà nel 2019 in Polonia. 5 i posti in palio e saranno assegnati alle 4 semifinaliste e a una quinta squadra che uscirà dallo spareggio fra le due terze qualificate nel corso dei giorni.