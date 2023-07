Grande impresa dell’Italia agli Europei Under 19 di calcio: gli Azzurri hanno battuto 3-2 la Spagna in semifinale, in una partita che è stata in bilico sino a cinque minuti dalla fine, e i ragazzi del commissario tecnico Alberto Bollini si giocheranno il titolo domenica 16 luglio contro il Portogallo. Sarà un’altra sfida durissima per Vignato e compagni visto che la nazionale lusitana sta giocando un torneo perfetto. Prima è arrivata la vittoria del Gruppo A a punteggio pieno grazie ai successi contro Polonia, Malta e soprattutto quello contro l’Italia per 5-1, mentre in semifinale il Portogallo si è imposto con un netto 5-0 ai danni della Norvegia, che non sembrava un avversario così morbido. La squadra vista contro la Spagna può però affrontare qualsiasi avversario a testa alta e sulla lavagna scommesse l’Italia è proposta vincente a 3.45, quota comunque più alta rispetto a quella legata al successo del Portogallo, campione d’Europa a 1.98. A 3.40 c’è il pareggio che prolungherebbe la contesa oltre i due tempi regolamentari. Senza dubbio sarà una finale ricca di emozioni: non sono mancate le reti durante tutto il torneo e l’esito Over 2,5 appare probabile a 1.68, contro l’Under 2,5 a 1.98. A 1.60 l’opzione “Goal”, mentre l’ipotesi che almeno una delle due squadre non riesca a segnare vale 2.15.