Non ci sono state grandi sorprese nelle prime gare della fase a gironi degli Europei Under 19. Per quanto riguarda il girone A gli azzurri di Alberto Bollini sono partiti imponendosi con un netto 4-0 contro Malta grazie ai gol di Ndour, Esposito, D’Andrea e Vignato, mentre il Portogallo ha battuto 2-0 la Polonia. Se l'esordio non è stato particolarmente complicato, si sale di livello con l’appuntamento di giovedì 6 luglio alle 18:00 e le quote sulla lavagna scommesse di Portogallo-Italia annunciano una gara molto equilibrata per stabilire la leadership del gruppo. I lusitani hanno un leggero vantaggio nei pronostici della vigilia ma si giocano comunque vincenti a 2.50, quota vicinissima a quella legata per il successo degli azzurrini, proposti a 2.70. Il pareggio a 3.25 manterrebbe entrambe le squadre in vetta alla classifica con quattro punti e rinvierebbe alla terza giornata la questione qualificazione. Situazione ben diversa tra Malta e Polonia, con i primi che si giocano vincenti addirittura a 21 volte la posta scommessa. Tra i probabili marcatori del match l’Italia punta ancora forte su Esposito, che spicca a quota 3.00, con Luca D’Andrea a 3.50. Tra i portoghesi sono da temere Ribeiro e Felix, rispettivamente a 3.25 e 3.50.