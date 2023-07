C'è ancora la Spagna nel cammino dell'Italia verso una finale. Agli Europei Under 19 gli azzurri di Alberto Bollini cercheranno la vendetta sportiva dopo che gli iberici hanno eliminato la Nazionale di Mancini dalla Nations League e in generale il calcio italiano è un po' in credito con la fortuna per come sono andate le fasi finali dei vari tornei disputati questa estate, dall’Europa League persa dalla Roma in poi. Giovedì 13 luglio alle 21:00 a Malta va quindi in scena Spagna-Italia, semifinale degli Europei Under 19: gli azzurrini hanno passato il turno grazie al secondo posto nel gruppo A, dominato dal Portogallo, mentre la Spagna ha vinto il gruppo B e si è qualificata insieme alla Norvegia. Il commissario tecnico Alberto Bollini sa che la sua non è una squadra priva di difetti e arrivare sino alla semifinale non è stata una passeggiata, ma dalla sua l’Italia ha il carattere e l’esperienza (gli azzurrini hanno raggiunto la finale in quattro delle cinque precedenti occasioni) e deve puntare al massimo bottino. Sulla lavagna scommesse la Spagna è comunque favorita per il passaggio del turno a quota 1.32, mentre l’Italia si gioca a 3.20. Samuele Vignato e compagni non hanno dalla loro i pronostici visto che il segno 2 si gioca a 4.90, contro il successo degli spagnoli nei tempi regolamentari a 1.63 e il pareggio a 4.00. Nell’altra semifinale il Portogallo sembra avere le carte in regola per superare la Norvegia e i lusitani sono proposti in finale a 1.23, quota nettamente più bassa rispetto a quella proposta per gli scandinavi (3.95).