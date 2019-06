Johan Walem, ct del Belgio, parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Italia, valido per la terza e ultima giornata degli Europei Under 21: "Contro l'Italia dobbiamo essere corti e aggredire. Dobbiamo stare attenti alla velocita' degli attaccanti italiani. L'Italia ha degli schemi di gioco ben precisi. Sta a me far capire ai miei calciatori cosa devono fare". "Questa situazione? Le squadre che abbiamo affrontato ci hanno messo in difficoltà. Si puo' vincere o perdere. Contro la Spagna l'Italia poteva perdere, contro la Polonia è diventato difficile una volta che avevano segnato. Ma per noi questo torneo è un'opportunita' unica di confrontarci a livello europeo. L'Italia ha l'ambizione di vincere, invece".



Walem conclude: "Negli ultimi anni l'Italia ha fatto grandi passi avanti, sia la Nazionale A che l'Under 21. Ci sono tecnica, grinta, qualità individuale, movimenti. Chiesa è il giocatore che piu' mi ha impressionato. Ha quella marcia in più. Ma è difficile sceglierne solo uno. Ci sono almeno 5-6 giocatori che secondo me hanno qualcosa in più".