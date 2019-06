Una grande Italia ribalta il risultato e piega per 3-1 la Spagna nell’esordio dell’Europeo Under 21, prendendosi così anche la rivincita della semifinale persa proprio due anni fa contro le Furie Rosse. Dopo il successo di ieri a Bologna gli azzurrini hanno conquistato di diritto il ruolo di favoriti per il successo finale e sul tabellone Snai la loro quota da campioni, riferisce Agipronews, è scesa da 5,50 a 3,75. Dunque, l’Italia si è messa dietro le favorite della prima ora, che devono però ancora scendere in campo: Inghilterra e Francia (che si affronteranno stasera) sono date rispettivamente a 5,00 e 6,00, la Germania, che gioca domani, pagherebbe pure 6,00. Grazie al successo di ieri l’Italia ha ribaltato anche le quote su chi arriverà prima nel Gruppo A, che vale un posto in semifinale: i ragazzi di Di Biagio sono passati a 2,60 a 1,40, la Spagna invece è balzata da 2,10 a 5,00.