La Germania domina la Danimarca, superata con un perentorio 3-1, e si assicura la prima vittoria nell'Europeo Under 21 e il primo posto nel Gruppo B. I teutonici, sempre in controllo della gara, passano in vantaggio al 28' con rete di Marco Richter, che si ripete al 52'. Pochi minuti dopo, al 65', Waldschmidt, sempre su assist di Richter, classe '97 dell'Augsburg, chiude la contesa. A nulla, se non a fini statistici, serve il gol su calcio di rigore di Skov al 73'. La Germania si issa così al primo posto del Girone B, a pari merito (ma con miglior differenza reti) con l'Austria, che in precedenza ha superato per 2-0 la Serbia.