Spagna prima nel girone A e già in semifinale, Italia seconda davanti alla Polonia. La sconfitta di misura con la Polonia aveva complicato i piani degli Azzurrini di Di Biagio, ma non tutto è perduto dopo il successo per 3-1 contro il Belgio e la contemporanea vittoria della Spagna per 5-0 coi polacchi. Cosa deve succedere adesso per vedere l’Italia in semifinale come miglior seconda?







In questo caso si dovrebbe stilare una classifica avulsa con le seconde classificate degli altri due gruppi. Innanzitutto le speranze svanirebbero con un pareggio tra Francia e Romania di lunedì: andrebbero entrambe a 7 punti e nessuna seconda potrebbe raggiungere quella quota. C'è all'orizzonte dunque uno spauracchio ricorrente, il timore del “biscotto". Con un pari passerebbero entrambe, una certa del primo e l'altra del miglior secondo posto. Mentre una vittoria della Romania andrebbe bene agli Azzurrini con qualsiasi risultato, il successo della Francia deve avvenire con 3 gol di scarto. Solo in questo caso, infatti, la Romania finirebbe con una differenza reti peggiore dell'Italia.



In caso contrario, si dovrebbe conteggiare la differenza reti delle squadre in corsa: l'Italia è al momento a +3, la Francia a +2 e la Romania a + 5 (girone C, ma entrambe peggiorerebbero con la sconfitta), la Danimarca (affronterà la Serbia) e l'Austria a 0 (gruppo B, migliorerebbero vincendo). Sempre nel girone B, la Germania è infine a +7, ma per scivolare al secondo posto dovrebbe subire una quanto mai improbabile pesante sconfitta contro l'Austria, con almeno tre gol di scarto. ​Danesi e austriaci, dunque, non devono vincere con 3 gol di scarto perché finirebbero a 6 punti, avrebbero la stessa differenza reti degli azzurri ma un maggior numero di gol realizzati.