Euro Under 21, su Stanleybet.it nettamente avanti gli azzurri nel match con il Belgio. Nell'altra gara del girone, Spagna a bassa quota contro la sorpresa Polonia. Dopo la sconfitta nel secondo turno, il successo finale dei ragazzi di Di Biagio è salito a 6,00. I tedeschi, nove gol all'attivo in due partite, sono a 3,50. Vincere e sperare: non resta che questo all'Italia Under 21, che dopo il passo falso con la Polonia ha messo fortemente a rischio l'accesso alle semifinali del Campionato Europeo. Obbligatoria a questo punto la vittoria domani contro il Belgio, che da parte sua, con due sconfitte già alle spalle, può sperare solo in un più che improbabile ripescaggio come migliore seconda. I bookmakers di Stanleybet.it tracciano un pronostico nettamente favorevole agli azzurri, il cui successo è dato a 1,35. Il pareggio, che potrebbe precludere all'Italia anche il secondo posto, è a 5,10, la vittoria belga vale 7,50. L'Italia ha bisogno di vincere e di farlo con uno scarto netto, anche per avere buoni argomenti in caso di secondo posto e quindi di un'eventuale affermazione come migliore seconda. Ci vogliono i gol, che contro la Polonia sono mancati. I bomber più “caldi” secondo Stanleybet.it sono Kean, che finora è rimasto all'asciutto, e Chiesa, autore di una doppietta con la Spagna. Entrambi sono a 1,80, mentre Cutrone è dato a 2,00. Nel Belgio, occhio all'esterno offensivo Lukebakio, a 4,75, e al velocissimo Amuzu, a 5,00. Per i destini azzurri sarà importante l'esito dell'altra gara del girone, Spagna-Polonia. Malgrado i polacchi rappresentino una delle sorprese del torneo, il pronostico è nettamente spostato sulla Spagna, data a 1,25. La Polonia sarebbe qualificata anche con un pareggio, a 5,70, mentre un altro successo viaggia a 10,50.