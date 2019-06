Dopo l'importantissimo successo all'esordio con la Spagna, l'Italia Under 21 torna in campo per la seconda partita del girone. Avversario odierno è la Polonia di mister Michniewicz, che nella prima gara ha battuto 3-2 il Belgio. Al Dall'Ara sarà ancora una grande cornice di pubblico, con circa 30 mila biglietti venduti: praticamente tutto esaurito, dunque, a Bologna, dove Mandragora e compagni cercano un successo pesante.



ITALIA-POLONIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ITALIA (4-3-3): Meret; Adjapong, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa.



POLONIA (5-4-1): ​Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz, Pestka; Jagiello, Zurkowski, Dziczek, Szymanski; Kownacki.