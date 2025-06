Europei Under 21, Italia-Romania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Iniziano glie comincia il cammino degli Azzurrini: a Trnava si giocaPrimo appuntamento per i ragazzi di Carmine Nunziata, inseriti nel Girone A della competizione con Spagna, Slovacchia e appunto Romania.Tutte le informazioni su Italia-Romania:: Italia-Romania: mercoledì 11 giugno 2025: 21.00: Rai 2: RaiPlay: Desplanches; Kayode, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Pisilli, Prati, Bianco; Baldanzi; Gnonto, Ambrosino.. Nunziata.

- La sfida tra Italia U21 e Romania U21 sarà trasmessa in diretta tv dalla Rai: il canale di riferimento è Rai 2 (canale numero 2, 501 HD del Digitale Terrestre e 5002 del decoder di Sky).- Italia-Romania sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay collegandosi al sito o scaricando l'app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.