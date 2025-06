Europei Under 21, Italia-Romania LIVE: le formazioni ufficiali. Gnonto falso 9, c'è Baldanzi, Pisilli e Casadei in panchina

Getty Images

Iniziano glie alla City Arena di Trnava in Slovacchia inizia il cammino anche dell'che, nel match d'esordio del gruppo A affronterà laI ragazzi di Carmine Nunziata affronteranno poi la Spagna e i padroni di casa della Slovacchia. L'Italia non vince la competizione dal 2004 quando in panchina c'era Gentile e in campo Gilardino, De Rossi e Barzagli fra gli altri.(4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho, Gnonto.A disposizione: Zacchi, Sassi, Casadei, Amrbosino, Kayode, Coppola, Turicchia, Doumbia, Guarino, Pisilli, Fazzini, Bianco.

Ct. Nunziata.(4-2-3-1): Sava; Strata, Ignat, M. Ilie, Borza; Corbu, Akdag, Grameni; R. Ilie, Munteanu, Stoica.A disposizione: Hindrich, Rafaila, Sirbu, Amzar, Popescu, Dutu, Mitrov, Vulturar, Burnete, Perianu, Mihai.Ct. Pancu.Partita: Italia-RomaniaData: mercoledì 11 giugno 2025Orario: 21.00Canale tv: Rai 2Streaming: RaiPlay