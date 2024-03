Europei Under 21: Italia-Turchia LIVE

Redazione CM

Partita importante per l'Italia Under 21 nella corsa all'Europeo di categoria in programma 2025. La squadra allenata dal commissario tecnico Carmine Nunziata sfida la Turchia allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.



LA CLASSIFICA - Gli Azzurrini sono primi nel Gruppo A con 14 punti, davanti all’Irlanda a quota 13 e alla Norvegia a 9, ma dopo avere disputato una partita in meno, alla Lettonia (7), Turchia (6) e San Marino (0). All’andata Turchia-Italia è finita 0-2 con gol di Miretti e Nasti.



FORMAZIONI UFFICIALI



ITALIA UNDER 21 (3-4-2-1): Desplanches; Coppola, Pirola, Calafiori, Zanotti, Prati, Ndour, Ruggeri; Fabbian, Casadei, Gnonto. Ct. Nunziata.



TURCHIA UNDER 21 (4-4-2): Alemdar; Bayram, Kaplan, Tagir, Ozcan; Ugur Yildiz, Bartug Elmaz, Omer Beyaz. Semih Kilicsoy; Bertug Yildrim, Enis Destan.