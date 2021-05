"Il Portogallo è favorito, ma l’Italia è pronta". La riassume così Paolo Nicolato, ct della Nazionale Under 21, la sfida di quarti di finale nell’Europeo di categoria. Dichiarazioni che vanno in linea con le quote, ma che gli azzurrini sperano di ribaltare: gli esperti offrono il tricolore in semifinale a 2,55, mentre i lusitani sono dati a 1,52. Paga invece 2 volte la posta giocata la qualificazione del Portogallo nei tempi regolamentari, in cui l’Italia si assesta su una quota di 3,75. L’ipotesi dei supplementari, che poi potrebbe sfociare anche nei rigori, si trova in quota a 3,35. Raspadori e compagni vogliono aggrapparsi alla storia e continuare a sognare. Quello di stasera è il quattordicesimo scontro tra le due compagini con 7 vittorie dell’Italia, 3 del Portogallo e 3 segni «X». L’ultima sfida finì proprio in pareggio, nel 2015, mentre l’ultimo ko degli azzurrini risale addirittura al 1996 con il punteggio di 1-0. Lo stesso risultato 25 anni dopo a favore dei portoghesi si gioca a 6,40, che è anche lo score più probabile assieme all’1-1.