Europei Under 21, la finale sarà Inghilterra-Germania: Woltemade segna ancora, sabato l'ultimo match

un' ora fa

La finale degli Europei Under 21 sarà Inghilterra-Germania. La manifestazione continentale si chiuderà sabato 28 giugno con la sfida che aveva caratterizzato anche il gruppo B. Lo scorso 18 giugno infatti le due nazionali si erano già affrontate per stabilire la prima in classifica e allora a trionfare furono i tedeschi che batterono gli inglesi per 2-1. Tra qualche giorno quindi i Tre Leoni avranno la possibilità di rifarsi.



Giustizieri dell’Italia in una sfida decisasi al 117’ nei quarti di finale, i tedeschi hanno avuto la maglia sulla Francia senza soffrire poi troppo. La semifinale è stata senza storia e decisa da Weiper, Woltemade (capocannoniere del torneo con sei reti) e Gruda. Qualche ora prima l’Inghilterra aveva battuto i Paesi Bassi per 2 a 1 grazie alla doppietta di Elliott che aveva reso vana la rete di Ohio.