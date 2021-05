Riprende il cammino dell'gli Azzurrini sono impegnati a Lubiana, in Slovenia, nei quarti di finale contro i pari età del. Chi supererà il turno affronterà in semifinale la Spagna, che ha sconfitto 2-1 la Croazia dopo i supplementari La squadra di Nicolato, che recupera Raspadori ma deve fare a meno di Gabbia, si è qualificata grazie al secondo posto nel Gruppo B alle spalle della Spagna: una vittoria e due pareggi per l'Italia, con cinque gol fatti e uno subito. Il Portogallo di Rui Jorge, invece, arriva da un percorso netto nel Gruppo D: primo posto con tre vittorie su tre, sei gol fatti e nessuno subito.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di6' Dany Mota (P), 31' Dany Mota (P), 46' Pobega (I): Diogo Costa; Dalot, Diogo Queiros, Diogo Leite, Tomas Tavares; Gedson Fernandes, Daniel Bragança, Vitinha; Fabio Vieira; Gonçalo Ramos, Dany Mota.: Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Sala; Raspadori, Scamacca.​Fine primo tempo40' - Ghiotta occasione per l'Italia: incursione di Frattesi, pallone dietro a rimorchio per Bellanova che da ottima posizione calcia in cielo.37' - Prova a riaprirla l'Italia: Scamacca scodella al centro per Frattesi, che manca la deviazione sotto misura.22' - Conclusione di Pobega dalla distanza, pallone a lato.12' - Occasione per l'Italia: cross di Sala dalla sinistra, sul secondo palo arriva tutto solo Bellanova che non riesce a calciare o a controllare il pallone, rimessa dal fondo.5' - Prova Vitinha dalla distanza, Carnesecchi devia in corner.4' - Prima incursione di Raspadori, ma l'attaccante azzurro viene ben fermato dalla difesa portoghese.1' - Si comincia, primo pallone per l'Italia.