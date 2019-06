Superato lo scoglio spagnolo, sulla carta il più duro, l'Under 21 azzurra si presenta domani, al Dall'Ara, al secondo appuntamento di Euro 2019. La formula severa (solo la prima del girone va sicuramente in semifinale) non consente la minima flessione, tanto più che l'avversario, la Polonia, ha a sua volta vinto al debutto, battendo il Belgio 3-2. Il pronostico è sbilanciato in favore dei ragazzi di Di Biagio, la cui vittoria è data su Stanleybet.it a 1,40. Il blitz polacco vale 7 volte e mezza la posta, ma ai nostri avversari andrebbe probabilmente benissimo anche un pareggio, a quota 4,50. Ampia la batteria azzurra dei possibili marcatori: davanti a tutti Kean, la cui rete è offerta a bassa quota, 1,55. Segue a 1,80 Chiesa, già due volte in gol contro la Spagna. Poi, Cutrone a 2,00 e il trio Orsolini-Zaniolo-Pellegrini a 3,00. Nella Polonia, occhio a Kownacki, attaccante della Samp quest'anno in prestito al Fortuna Dusseldorf, a 3,75.

La Spagna si gioca le ultime possibilità di qualificazione con il Belgio. Pronostico in discesa, con la vittoria a 1,60, il successo belga a 5,10 e il pareggio, che scontenterebbe entrambi, a 4,00,