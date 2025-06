Europei Under 21,Slovacchia-Italia LIVE: formazioni ufficiali. Casadei dietro Baldanzi e Gnonto, out Koleosho

Getty Images

Proseguono glie continua con essi il percorso dell'che affronterà a Trnava lanel secondo scontro del girone.I padroni di casa sono usciti sconfitti all'esordio per 3-2 contro la Spagna soltanto grazie al goal nei minuti di recupero di Tarrega che ha reso nulla la rimonta di Suslov e compagni da 2-0 a 2-2. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata, invece hanno vinto non senza soffrire per 1-0 contro la Romania grazie al goal di Tommaso Baldanzi.In caso di vittoria l'Italia avrebbe l'aritmetica certezza del passaggio ai quarti di finale anche se non avrebbe ancora la certezza del passaggio come prima o come seconda.

Slovacchia Under 21-Italia Under 21Marcatori: -(4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; M.Sauer Nebyla, Rigo; Marcelli, Suslov, L. Sauer.A disposizione: Danko, Fruhwald, Mielke, Holly, Svidersky, Cerepkai, Gajdos, Sikula, Ujlaky, Kapralik, Jambor, Gazi.CT Kentos(4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Casadei; Baldanzi, Gnonto.A disposzione: Zacchi, Sassi, Ghilardi, Ambrosino, Kayode, Turicchia, Koleosho, Doumbia, Guarino, Pisilli, Fazzini, Bianco.CT Nunziata.

Arbitro: Minakovic (SRB)Ammoniti: -Espulsi: -Partita: Slovacchia-Italia.Data: sabato 14 giugno 2025.Orario: 21:00.Canale tv: Rai 2.Streaming: RaiPlay.