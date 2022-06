Un esordio più che convincente. La Francia ha dominato la partita inaugurale degli Europei Under 19 in Slovacchia. A Trnava, contro i padroni di casa della Slovacchia, è finita 0-5, con Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 del Parma, in vetrina con una bella doppietta. Altri gol per Alan Virginius (2) e Loum Tchaouna.