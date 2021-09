: a Figueira da Foz (Portogallo),, con una grande prestazione di squadra e dei suoi campioni, tra cui spicca lal modo migliore per inaugurare un girone di cui fanno parte anche Ucraina e Portogallo e che qualifica alla finale soltanto la prima classificata.Del Duca parte in quintetto con l'esordiente Paterniti tra i pali, Gentilin, Giordani, Ramacciotti e Gori. Proprio l'italobrasiliano, in apertura, salva sulla linea sulla rovesciata di Stankovic, poi il portiere Eliott colpisce una traversa., vincitore di Coppa Italia e Supercoppa in estate con la maglia del Catania,, dopo che lo stesso Paterniti aveva impegnato Eliott dalla distanza e che Ramacciotti aveva colpito la traversa sulla respinta corta del portiere.ma, anche in inferiorità numerica temporanea, l'Italia tiene.Nel secondo periodo, tra i pali c'è l'altro debuttante Leandrocon un destro che tocca la traversa e finisce in porta senza lasciare scampo a Eliott. L'Italia è incontenibile e trova anche il poker con Zurlo che, con il corpo, si libera di un avversario e mette il pallone ancora alle spalle di Eliott. La Svizzera, a quel punto, inevitabilmente reagisce: Steinemann, su calcio di punizione, accorcia le distanze, poi Paterniti - nel frattempo rientrato in porta - disinnesca l'ennesimo tentativo dalla distanza di Eliott.In apertura di terzo tempo (in cui il c.t. Del Duca regala anche l'esordio a un altra new entry, Tommaso Fazzini, anche lui campione d'Italia col Viareggio Under 20) un altro calcio di punizione, stavolta di Hodel, vale il 4-2 alla Svizzera;mentre per la Svizzera c'è soltanto in tempo di rendere meno amara la sconfitta con il terzo calcio di punizione vincente della giornata, stavolta di Stankovic.Non c'è tempo per festeggiare, perché domani, alle 14.15 (diretta Sky Sport, canale 202), c’è l’Ucraina. Squadra temibile, giunta seconda nella classifica generale delle qualificazioni mondiali dello scorso giugno a Nazarè, non ha partecipato alla Fifa World Cup a Mosca di fine agosto, per problemi geo politici.