Tutto pronto per una nuova puntata di Calciomercato.com sul nostro canale Twitch . Dalle 18 alle 20 saremo live per parlare dell'Europeo e degli ultimi movimenti di mercato. Gli ospiti della puntata di oggi saranno ilche ha appena messo a segno l'acquisto dell'israeliano Dor Peretz e ci racconterà trattative e retroscena della neopromossa; e, ex portiere - è stato il primo a parare un rigore a CR7 in Italia - e oggi procuratore: ci racconterà la sua nuova vita in giacca e cravatta. E poi? Collegamenti in diretta con, che faranno il punto sul mercato di Inter e Milan. Vi aspettiamo alle 18 su Twitch con, inviato a Roma per l'Europeo che ci racconterà tutte le ultime sulla Nazionale.