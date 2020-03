La Uefa ha posticipato l’Europeo di un anno. E chi ha preso i biglietti per il 2020? Questo il comunicato della Uefa: “Vogliamo rassicurare gli acquirenti di biglietti e i clienti dell’hospitality: se non possono partecipare al torneo nel 2021, il valore dei loro biglietti pacchetti sarà interamente rimborsato. Entro il prossimo mese ci saranno ulteriori informazioni sulla procedura di rimborso, che verranno comunicati agli acquirenti dei biglietti via mail e su euro2020.com/tickets”.