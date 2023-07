Si è visto buon calcio in questa edizione degli Europei Under 21 svoltasi in Georgia e Romania. Non sono stati gli azzurrini a metterlo in mostra perchè la bastonata ricevuta - più dall'arbitro che dalla Francia - nel giorno del debutto ha piegato in due l'Italia di Nicolato.Su questa finale tra Inghilterra e Spagna c'è nulla da dire di negativo. Gli inglesi sono stati così bravi in difesa da non subìre un gol che sia uno in cinque match, segnandone dieci; gli spagnoli ne hanno fatti dodici nei tempi regolamentari. Ma se vi fidate del sottoscritto l'ultima uscita, quella contro l'Ucraina, delle "furiette rosse" è stata fantasmagorica, mettendo in luce tra centrocampo e attacco una rappresentativa che ha fatto impazzire tifosi e neutrali. Strepitosa.. Curiosità da sottolineare nelle due semifinali, nel 3-0 della Perfida Albione ad Israele e nel 5-1 della Spagna all'Ucraina nemmeno una doppietta: tutti marcatori differenti!Vi sarete accorti quale sia la mia favoritona.. Si giocherà in Georgia, all'Adjarabet Arena di Batumi. Certamente con gli occhi dello scudettato Kvara che non ne perderanno un minuto. E' casa sua che ospita. E lui ormai ne è diventato il re indiscusso.Inghilterra u21-Spagna u21 2 (quota 2,75)