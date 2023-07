Tutto in una notte, l'Italia torna a colorarsi d'azzurro: questa sera la Nazionale Under 19 si gioca la finale dell'Europeo di categoria, è a 90 minuti dal sogno. L'avversario è il Portogallo, il tecnico azzurro Bollini non vuole sentir parlare di rivincita ma la sfida con i lusitani ha anche quel retrogusto, dopo il 5-1 rifilatoci ai gironi solo dieci giorni fa.



Il Portogallo è una delle squadre più forti d'Europa, con un tridente offensivo di primo piano: Hugo Felix, fratello minore del più celebre Joao, il bomber Rodrigo Ribeiro e il mancino Carlos Borges. L'Italia risponde con le sue certezze: Kayode, Ndour e Hasa a comporre il binario di sinistra, capitan Faticanti in mezzo al campo e Esposito a guidare l'attacco.



Portogallo U19-Italia U19 - ore 21 (diretta tv: Rai Sport; diretta streaming: raiplay.it)



PROBABILI FORMAZIONI



Portogallo (4-3-3): G. Ribeiro; Esteves, A. Ribeiro, Bras, Marques; Justo, N. Felix, Sà; H. Felix, R. Ribeiro, Borges.



Italia (4-3-3): Mastrantonio; Missori, L. Dellavalle, Regonesi, Kayode; Pisilli, Faticanti, Ndour; Vignato, Esposito, Hasa.