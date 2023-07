Dopo il Mondiale Under 20 e l'Europeo U21, l'estate azzurra continua con un altro Europeo, quello dell'Under 19 di Alberto Bollini.le prime due del girone si qualificano alla semifinale dove affronteranno le prime due del gruppo B (Islanda, Grecia, Norvegia e Spagna). Gli Azzurrini, giovedì 6 affronteranno il Portogallo e domenica 9 luglio giocheranno con la Polonia per l'ultima gara del girone; le semifinali sono in programma giovedì 13, la finale si giocherà domenica 16 alle ore 21.- Il ct Bollini ha convocato 20 giocatori, tra i quali: Chiarodia, appena preso dal Borussia Monchengladbach, Ndour, che sta chiudendo il suo passaggio dal Benfica al Psg e Koleosho dell'Espanyol.; tutti gli altri sono 2004.: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone).: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia M.), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Sassuolo), Iacopo Regonesi (Atalanta).: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Niccolò Pisilli (Roma).: Luca D'Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).