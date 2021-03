Sarà il Portogallo l'avversario dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo Under 21. La formazione lusitana batte 3-0 la Svizzera con le reti di Queiros, Trincao e Francisco Conceicao (in campo per 90' il terzino del Milan Dalot) e chiude il gruppo D primo a punteggio pieno: di conseguenza affronterà gli Azzurrini di Nicolato (secondi nel gruppo B) nel primo turno a eliminazione di diretta.



IL PROGRAMMA DEI QUARTI



Germania-Danimarca

Francia-Olanda

ITALIA-Portogallo

Croazia-Spagna