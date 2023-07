Saranno Inghilterra e Spagna a giocarsi la vittoria finale nell'Europeo Under 21, la squadra che non ha ancora concesso gol in questa edizione contro quella che ne ha segnati di più (13). La finale si giocherà sabato 8 luglio a Batumi, in Georgia, alle 18.



Si sono disputate oggi le due semifinali della competizione UEFA, danze aperte alle 18 dalla formazione britannica che ha travolto 3-0 Israele: Gibbs-White ha fallito un rigore al 17' calciando fuori, ma si è fatto perdonare nel finale del primo tempo sbloccando l'incontro. Ci hanno pensato poi Palmer e Archer nella ripresa ad arrotondare il risultato.



Alle 20.45, poi, è toccato alla Spagna con un 5-1 in rimonta contro l'Ucraina: di Bondarenko l'illusorio vantaggio, poi il pareggio di Abel Ruiz e la goleada completata da Sanchet, Blanco, Oroz e Gomez.



Israele-Inghilterra 0-3

42' Gibbs-White (Ing), 63' Palmer (Ing), 90' Archer (Ing).



Spagna-Ucraina 5-1

13' Bondarenko (U), 17' Ruiz (S), 24' Sancet (S), 54' Blanco (S), 68' Oroz (S), 78' Gomez (S).