. Dopo il pareggio all'esordio con la Repubblica Ceca, gli Azzurrini non possono perdere contro i pari età spagnoli, che hanno battuto 3-0 i padroni di casa della Slovenia. Questa sera a Maribor il selezionatoreper una contusione al piede. Assenti i vari Pedri, Eric Garcia, Bryan Gil e Pedro Porro. Si tratta della sfida tra le due nazionali che hanno vinto più volte questo torneo: 5 volte per una.Italia-Spagna (in diretta tv su Rai Uno alle ore 21)ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Zappa, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Cutrone, Scamacca. All. Nicolato.SPAGNA (4-2-3-1): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Riqui Puig, Cucurella; Ruiz. All. De la Fuente.Arbitro: Osmers (Germania).